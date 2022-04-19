Итальянский тренер Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войны

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войны Украины с Россией .

"Я остался, ведь это было единственное правильное решение. Я и мой штаб не чувствовали себя героями, мы просто делали то, что считали нужным. Многие футболисты "Шахтера" нашли другие команды. Сегодня мы стараемся с гордостью работать с теми, кто есть, играя матчи ради хорошего дела", - приводит слова Де Дзерби TUTTOmercatoWEB со ссылкой на DAZN.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Итальянец вместе с рядом иностранных игроков команды был вынужден покинуть страну, однако позже присоединился к дончанам на сборах в Турции.