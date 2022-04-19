Ярмоленко назвал единственного роSSийского футболиста, выступившего против войны в Украине

Этим игроком стал футболист московского "Динамо".

Ярмоленко назвал единственного роSSийского футболиста, выступившего против войны в Украине
Ярмоленко выступает за английский "Вест Хэм"
© УАФ

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, кто из представителей роSSийского футбола выступил против войны с Украиной.

"Конкретно я обращался ко всем футболистам сборной РоSSии, чтобы как-то повлияли на что-нибудь. Потому что сидеть на заднице ровно и говорить может каждый: "Что мы можем сделать? Кто нас послушает?" Я знаю, как они относятся к Путину, что все хорошо знают, какой режим в стране. Никто не говорил, что нужно было его обзывать.

Просто нужно было высказать свое мнение и сказать: "Люди, остановите войну! Что вы делаете?!" На них смотрят люди, они – кумиры миллионов. Никакого ответа я не услышал. Только Феде Смолову огромный респект. Мы с ним знакомы лично. Единственный человек, который что-то написал. Благодарю его за это", – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, что в первую неделю войны Ярмоленко записал видео к россиянам с призывом не молчать о войне в Украине.

Футболист московского "Динамо" и сборной РоSSии Федор Смолов в первый день войны в Instagram написал "Нет войне!!!", добавив красное сердце и флаг Украины.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Динамо" не хочет отпускать футболистов в сборную Украины до второй половины мая"Динамо" не хочет отпускать футболистов в сборную Украины до второй половины мая
Германия и "Боруссия" Дортмунд помогут восстановить разрушенный стадион в ЧерниговеГермания и "Боруссия" Дортмунд помогут восстановить разрушенный стадион в Чернигове
Украинский футболист стал трехкратным чемпионом БолгарииУкраинский футболист стал трехкратным чемпионом Болгарии
Андрей Шевченко признался, как отреагировал на начало войны в УкраинеАндрей Шевченко признался, как отреагировал на начало войны в Украине
"Я шокирован": Петраков раскритиковал позицию "Динамо" и готов заменить игроков киевлян в сборной Украины"Я шокирован": Петраков раскритиковал позицию "Динамо" и готов заменить игроков киевлян в сборной Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Итальянский тренер Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войныИтальянский тренер Де Дзерби объяснил, почему остался в "Шахтере" во время войны
Ярмоленко оценил вероятность летнего ухода из "Вест Хэма"Ярмоленко оценил вероятность летнего ухода из "Вест Хэма"
"Спросил, как ему спится по ночам": Ярмоленко рассказал о звонке Тимощука после начала войны"Спросил, как ему спится по ночам": Ярмоленко рассказал о звонке Тимощука после начала войны
Андрей Шевченко признался, как отреагировал на начало войны в УкраинеАндрей Шевченко признался, как отреагировал на начало войны в Украине
"Динамо" и "Шахтер" на время войны могли объединиться в одну команду – СМИ"Динамо" и "Шахтер" на время войны могли объединиться в одну команду – СМИ
Промоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша Усик - ДжошуаПромоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша Усик - Джошуа
"Динамо" отменило благотворительный матч с клубом, владелец которого назвал полк "Азов" нацистами"Динамо" отменило благотворительный матч с клубом, владелец которого назвал полк "Азов" нацистами
Спортивные санкции против РФ и Беларуси: как вторжение в Украину ведет агрессоров к изоляцииСпортивные санкции против РФ и Беларуси: как вторжение в Украину ведет агрессоров к изоляции
Сборная Украины из-за войны с Россией получила новый календарь в Лиге нацийСборная Украины из-за войны с Россией получила новый календарь в Лиге наций
Петраков рассказал о ближайших планах сборной Украины по футболу во время войныПетраков рассказал о ближайших планах сборной Украины по футболу во время войны
Последние новости
Подгружаем последние новости