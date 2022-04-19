Ярмоленко назвал единственного роSSийского футболиста, выступившего против войны в Украине

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, кто из представителей роSSийского футбола выступил против войны с Украиной.

"Конкретно я обращался ко всем футболистам сборной РоSSии, чтобы как-то повлияли на что-нибудь. Потому что сидеть на заднице ровно и говорить может каждый: "Что мы можем сделать? Кто нас послушает?" Я знаю, как они относятся к Путину, что все хорошо знают, какой режим в стране. Никто не говорил, что нужно было его обзывать.

Просто нужно было высказать свое мнение и сказать: "Люди, остановите войну! Что вы делаете?!" На них смотрят люди, они – кумиры миллионов. Никакого ответа я не услышал. Только Феде Смолову огромный респект. Мы с ним знакомы лично. Единственный человек, который что-то написал. Благодарю его за это", – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "КраСава".

Напомним, что в первую неделю войны Ярмоленко записал видео к россиянам с призывом не молчать о войне в Украине.

Футболист московского "Динамо" и сборной РоSSии Федор Смолов в первый день войны в Instagram написал "Нет войне!!!", добавив красное сердце и флаг Украины.