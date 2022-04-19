Все легионеры вернутся в "Динамо" после возобновления футбола

Киевское "Динамо" рассчитывает на возвращение всех легионеров, которые покинули команду после начала военного вторжения РоSSии в Украину.

Об этом заявил президент клуба Игорь Суркис в интервью FanDay.net .

"Проблема легионеров перед нами остро не стояла, потому что их у нас не так много. Кендзера и Вербич на свой страх и риск выехали сами на автомобиле. Мы отработали им безопасный маршрут. Витиньо и Де Пена эвакуировались вместе с бразильцами "Шахтера". С ними со всеми я постоянно на связи.

Все легионеры "Динамо" вернутся в расположение клуба, как только в Украине возобновится футбол. Мы уже начали готовиться к еврокубкам, потому что предстоит тяжелый путь через квалификацию. Мы еще не знаем, какое решение примут по текущему чемпионату, и с какой стадии нам придется стартовать в еврокубках", - сказал Суркис.

Напомним, только Карлос Де Пена подписал полноценное соглашение с бразильским "Интернасьоналом" и уже не вернется в клуб. Все остальные иностранцы покинули "Динамо" и заключили краткосрочные контракты с другими клубами.