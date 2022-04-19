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2022-04-19
Оккупанты уничтожили теннисный центр в Ирпене
Спортивный объект прекратил свое существование.
Теннисный центр в Ирпене работал с 2019 года
Теннисный центр Федерации тенниса Украины в Ирпене был полностью разрушен роSSийскими оккупантами.
Об этом сообщил официальный
"Официально. Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил свое существование... Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное", - сказано в подписи к фотографиями того, что осталось от центра.
Теннисный центр в Ирпене был открыт 1 мая 2019 года. На его кортах была возможность проводить тренировки и матчи.
Данил Слесь, ZN.ua