Оккупанты уничтожили теннисный центр в Ирпене

Спортивный объект прекратил свое существование.

Оккупанты уничтожили теннисный центр в Ирпене
Теннисный центр в Ирпене работал с 2019 года

Теннисный центр Федерации тенниса Украины в Ирпене был полностью разрушен роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщил официальный Instagram центра.

"Официально. Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил свое существование... Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное", - сказано в подписи к фотографиями того, что осталось от центра.

Теннисный центр в Ирпене был открыт 1 мая 2019 года. На его кортах была возможность проводить тренировки и матчи.


Данил Слесь, ZN.ua

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