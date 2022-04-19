Оккупанты уничтожили теннисный центр в Ирпене

Теннисный центр Федерации тенниса Украины в Ирпене был полностью разрушен роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщил официальный Instagram центра.

"Официально. Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил свое существование... Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное", - сказано в подписи к фотографиями того, что осталось от центра.

Теннисный центр в Ирпене был открыт 1 мая 2019 года. На его кортах была возможность проводить тренировки и матчи.