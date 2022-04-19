Украинский футболист Безус выиграл первый трофей в составе бельгийского "Гента"

Полузащитник помог своей команде завоевать Кубок Бельгии, информирует ZN.ua.

Украинский футболист Безус выиграл первый трофей в составе бельгийского
Безус выступает за "Гент" с 2019 года
© twitter.com/KAAGent

Футболист сборной Украины Роман Безус стал обладателем Кубка Бельгии в составе "Гента".

Команда украинца в финале встречалась с "Андерлехтом" и после ничьи 0:0 в игровое время добыла трофей в серии пенальти - 4:3.

Безус вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 88-й минуте. Украинец Богдан Михайличенко провел всю игру в запасе "Андерлехта".

(фото - twitter.com/KAAGent)

Для 31-летнего Романа Безуса это первый трофей в составе бельгийского клуба. Он перешел в "Гент" из "Сент-Трюйдена" в январе 2019 года.


Данил Слесь, ZN.ua

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