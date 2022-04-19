Конфликт улажен: футболисты "Динамо" прибудут в сборную Украины 3 мая

Президент УАФ Андрей Павелко договорился с Игорем Суркисом, информирует ZN.ua.

Конфликт улажен: футболисты
"Динамо" отпустит футболистов в сборную 3 мая
© Сайт ФК "Динамо Киев"

Футболисты киевского "Динамо" присоединятся к сборной Украины на тренировочном сборе в Словении 3 мая.

Об этом в Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко:

"Набрал президента киевского "Динамо". Конструктивно поговорили о сборной Украины. Игорь Суркис заверил, что все футболисты ФК "Динамо" Киев, вызванные Александром Петраковым, будут в расположении сборной 3 мая.

Спасибо президенту "Динамо" за понимание и поддержку национальной сборной! Слава ВСУ! Слава Украине!".

Напомним, ранее руководство "Динамо" не хотело отпускать футболистов в сборную до 23 мая, чтобы привлекать их к товарищеским матчам в рамках европейского турне. При этом сбор национальной команды начнется уже 2 мая.

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом.


Данил Слесь, ZN.ua

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