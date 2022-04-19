Ярмоленко оценил вероятность летнего ухода из "Вест Хэма"

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко сообщил о том, что не вел переговоры о продлении контракта с английским "Вест Хэмом" и может сменить команду летом.

"Я думаю, что 95% - я уйду. У "Вест Хэма" есть опция продления еще на год, но со мной по этому поводу никто не связывался. Жду их решения в ближайшие неделю-две.

Если, нет, агент будет заниматься вопросом моего дальнейшего трудоустройства. Будем смотреть, какие варианты будут", - сказал 32-летний футболист в новом выпуске YouTube-канала КраСава .

Ярмоленко также отметил, что у него есть ряд вариантов для продолжения карьеры:

"Команды из чемпионата Турции и команды, скажем так, из теплых стран - Саудовская Аравия. Есть варианты из Испании , Италии, но я пока думаю, не определился. Сейчас мне не до этого. Настолько все равно, где я окажусь.

До войны я задумывался о возвращении в "Динамо". Сейчас никто не знает, что будет вообще со страной. Если не будет чемпионата, то куда возвращаться? Если выбирать деньги и клуб, который дал мне все, я бы выбрал клуб".

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года после перехода из дортмундской "Боруссии".