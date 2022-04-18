Звезда "Манчестер Юнайтед" попал в ДТП: детали происшествия

Ведущий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

Авария случилась в понедельник утром 18 апреля. 27-летний хавбек ехал на своем автомобиле марки Porsche. В результате инцидента никто не пострадал. Уже сегодня вечером Бруну сможет принять участие в тренировке своей команды.

СМИ опубликовали фото с места происшествия:

В нынешнем сезоне Фернандеш провел за "Манчестер Юнайтед" 40 матчей, на его счету девять забитых мячей и 14 результативных передач. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.