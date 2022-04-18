"Я шокирован": Петраков раскритиковал позицию "Динамо" и готов заменить игроков киевлян в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ожидает окончательной позиции киевского "Динамо", которое не хочет отпускать своих футболистов в национальную команду раньше 23 мая.

Специалист в интервью УАФ отметил, что готов заменить динамовцев другими футболистами, если клуб не изменит свою позицию:

"Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее военное время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам.

К каким официальным поединкам готовится "Динамо" и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты? В стране идет война, все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет из-за войны".

Петраков добавил, что "Динамо" рискует вернуться в Украину и вовсе остаться без товарищеских матчей:

"Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба - это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов в национальную команду - 2 мая нужно быть в Словении.

А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику.

Но теперь мы собираем национальную сборную вместе - так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды. В стране идет война, и сейчас нет полутонов. Все должно быть четко: есть вызов в сборную, прошу явиться.

Если нет - пусть, как это ни досадно, придется "Динамо" вернуться в Украину, а мне - заменить динамовцев игроками из других клубов".

Тренер добавил, что уже составил альтернативный список игроков и хочет услышать окончательную позицию столичного клуба.

Сборная будет готовиться к поединку полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Шотландии, который запланирован на 1 июня. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом.