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2022-04-18
Испанский футболист "Динамо" принял в своем доме беженцев из Украины
Фран Соль старается помочь, находясь на родине.
Соль живет в Испании и выступает в аренде за "Эйбар"© Marca
Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль принял у себя дома украинских беженцев.
Об этом футболист сообщил постом в
"Будь-яка допомога - мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу.
Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут - ваш. Слава Україні!".
30-летний футболист с 2020 года выступает на правах аренды в чемпионате Испании. Сначала Соль защищал цвета "Тенерифе", а затем перешел в "Эйбар".
Данил Слесь, ZN.ua