Испанский футболист "Динамо" принял в своем доме беженцев из Украины

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль принял у себя дома украинских беженцев.

Об этом футболист сообщил постом в Twitter , разместив текст на украинском языке:

"Будь-яка допомога - мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу.

Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут - ваш. Слава Україні!".