Испанский футболист "Динамо" принял в своем доме беженцев из Украины

Фран Соль старается помочь, находясь на родине.

Испанский футболист
Соль живет в Испании и выступает в аренде за "Эйбар"
© Marca

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль принял у себя дома украинских беженцев.

Об этом футболист сообщил постом в Twitter, разместив текст на украинском языке:

"Будь-яка допомога - мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу.

Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут - ваш. Слава Україні!".

30-летний футболист с 2020 года выступает на правах аренды в чемпионате Испании. Сначала Соль защищал цвета "Тенерифе", а затем перешел в "Эйбар".


Данил Слесь, ZN.ua

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