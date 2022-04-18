Украинский футболист стал трехкратным чемпионом Болгарии

Украинский футболист Игорь Пластун стал чемпионом Болгарии в составе "Лудогорца".

Команда украинца в 27-м туре одолела "Славию" со счетом 4:1 и за четыре тура до окончания сезона гарантировала себе первое место с 14-очковым отрывом от ближайшего преследования.

"Лудогорец" завоевал чемпионство на внутренней арене в 11-й раз подряд. Для Пластуна это уже третий титул чемпиона Болгарии в составе команды.

31-летний Игорь Пластун выступал в Украине за "Оболонь" и "Карпаты". Затем футболист перешел в "Лудогорец" в 2016-м году, а в 2018-м пополнил состав бельгийского "Гента". В прошлом году защитник вернулся в болгарский клуб.

Также в активе Пластуна 4 матча за национальную сборную Украины.