"Спорт вне политики": роSSийский телеканал в третий раз прервал трансляцию матча Бундеслиги

РоSSийский телеканал "Футбол 3", который входит в состав "Матч ТВ", уже в третий раз с начала войны прервал трансляцию матча чемпионата Германии по футболу.

На этот раз досрочно была завершена трансляция поединка "Арминия" - "Бавария" в рамках 30-го тура.

По ходу первого тайма комментатор заявил, что эфир будет остановлен, потому что канал придерживается принципа "спорт вне политики". Во время матчей немецкого чемпионата в кадр регулярно попадают призывы остановить войну и слова поддержки Украине, которая противостоит военной агрессии РФ .

Это уже третий раз, когда "Матч ТВ" прервал трансляцию поединка чемпионата Германии. Ранее аналогично произошло с играми "Боруссия" Д - "Лейпциг" и "Боруссия" М - "Майнц".