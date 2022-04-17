Маркевич призвал футболистов "Динамо" саботировать решение руководства и ехать в сборную Украины

Известный тренер отметил, что национальная команда должна быть на первом месте, информирует ZN.ua.

Маркевич призвал футболистов
Маркевич раскритиковал позицию "Динамо"
© УАФ

Украинский тренер Мирон Маркевич призвал футболистов киевского "Динамо" ехать в сборную и игнорировать позицию руководства клуба, которое не готово отпустить их в конце апреля.

"Вы меня извините, но кто такой Луческу для нашей страны? Есть сборная Украины, и он будет еще что-то рассказывать. Так нельзя, это переходит уже все границы! Для нас главное, - чтобы сборная поехала в Катар, и для этого нужно сделать все. Меня удивляет, что в наше время может быть такая позиция, как у Суркисов и Луческу.

Также я не понимаю, почему молчат футболисты. Почему они не скажут, что хотят поехать в сборную? Они должны выступить и сказать: "29 апреля мы едем в сборную! Не хотите нас отпускать - мы поедем сами!". Футболисты должны решать, а не Суркисы и Луческу. Я призываю футболистов "Динамо" все бросать и ехать в сборную, если они действительно любят Украину и хотят поехать на чемпионат мира", - сказал Маркевич в комментарии FanDay.net.

Тренер также отметил, что динамовцы могут вовсе остаться за пределами сборной Украины:

" Нужно исходить из того, что есть. Если они сейчас не приедут, то больше их не нужно вызывать. Дорога в сборную для них должны быть закрыта. Сейчас такое время, что нельзя отказываться от страны".

Стоит отметить, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в команду 11 динамовцев, а также полузащитника Сергея Булецу, который находится в аренде в "Заре". В "Динамо" готовы отпустить игроков только 23 мая - до этого времени команда будет проводить товарищеские поединки в Европе.

Тренировочный сбор национальной команды в Словении должен начаться уже 29 апреля.


Данил Слесь, ZN.ua

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