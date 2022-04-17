Украина завоевала первое золото на "Играх непокоренных" в Нидерландах

Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Invictus Games - "Играх непокоренных", которые проходят в Гааге (Нидерланды).

Как сообщила официальная страница украинской команды в Facebook , первое место в толкании ядра занял Родион Ситдиков с результатом 9,46 метра.

Кроме того, серебро и бронзу в первый день соревнований Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.

"Игры непокоренных" - международные соревнования, в которых участвуют бывшие и действующие военнослужащие, которые пострадали во время службы. Турнир был организован британским принцем Гарри и проводится в разных странах с 2014 года.