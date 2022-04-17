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2022-04-17
Украина завоевала первое золото на "Играх непокоренных" в Нидерландах
Украинцы успешно стартовали на соревнованиях.
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Сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Invictus Games - "Играх непокоренных", которые проходят в Гааге (Нидерланды).
Как сообщила официальная страница украинской команды в
Кроме того, серебро и бронзу в первый день соревнований Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.
"Игры непокоренных" - международные соревнования, в которых участвуют бывшие и действующие военнослужащие, которые пострадали во время службы. Турнир был организован британским принцем Гарри и проводится в разных странах с 2014 года.
Данил Слесь, ZN.ua