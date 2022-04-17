Новостей.COM ⇒
2022-04-17
На разбомбленном оккупантами стадионе "Десны" в Чернигове впервые сыграли в футбол
Арена была разрушена обстрелами роSSийских войск.
Стадион в Чернигове был под обстрелами оккупантов
На стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове впервые сыграли в футбол после того, как арена была разбомблена роSSийскими оккупантами.
Об этом сообщила Всеукраїнська професійна спілка "Футбол України" в
В последние дни люди очищали территорию стадиона от обломков, а теперь вышли на газон с мячом. В качестве судьи на игре также присутствовал директор стадиона.
Напомним, стадион был обстрелян роSSийскими "Градами", а также ракетами. Это домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги "Десны".
Кроме того, возле стадиона находилась небольшая база "Десны", которую также уничтожили оккупанты.
Данил Слесь, ZN.ua