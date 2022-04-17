На разбомбленном оккупантами стадионе "Десны" в Чернигове впервые сыграли в футбол

На стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове впервые сыграли в футбол после того, как арена была разбомблена роSSийскими оккупантами.

Об этом сообщила Всеукраїнська професійна спілка "Футбол України" в Facebook .

В последние дни люди очищали территорию стадиона от обломков, а теперь вышли на газон с мячом. В качестве судьи на игре также присутствовал директор стадиона.

Напомним, стадион был обстрелян роSSийскими "Градами", а также ракетами. Это домашняя арена клуба украинской Премьер-лиги "Десны".

Кроме того, возле стадиона находилась небольшая база "Десны", которую также уничтожили оккупанты.