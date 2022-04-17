Украина завоевала золото, серебро и бронзу в первый день Invictus Games в Гааге

Украинская сборная завоевала первую золотую медаль на "Играх непокоренных", стартовавших в Гааге, Королевство Нидерланды.

Фото: АрмияИнфо

Родион Ситдиков завоевал "золото" в первый день соревнований. Украинец победил в соревновании по толканию ядра с результатом 9,46 метра, сообщает АрмияИнфо.

Фото: АрмияИнфо

Фото: АрмияИнфо

Кроме того, серебро и бронзу в первый день соревнований Украине принесли Артем Лукашук и Иван Герецун в прыжках в длину.

Фото: facebook.com/yuriyholodpage

"Игры непокоренных" – международные соревнования, в которых принимают участие бывшие и нынешние военнослужащие, пострадавшие во время службы. Турнир был организован британским принцем Гарри и проводится в разных странах с 2014 года.