Основная команда ФК "Прикарпатье" почти в полном составе вступила в ряды ВСУ. Футбол

Основная команда ФК "Прикарпатье" почти в полном составе вступила в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на сайте клуба.

"14 футболистов и тренеры ивано-франковского клуба приняли присягу на верность украинскому народу. Это абсолютно беспрецедентный случай с начала войны, когда футбольная команда Первой лиги единогласно принимает решение о мобилизации", - говорится в материале.

По словам капитана "Прикарпатья" Василия Цюцюры, "был страх не только служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела".

"Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ. Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Все постепенно. Заходим в караул, несем службу", – рассказал Цюцюра.

Президент УАФ Андрей Павелко заявил - если когда-нибудь возникнет идея создания военной сборной Украины, то это может быть "команда ВСУ, которая состояла бы из всех ребят, которые защищают сейчас нашу страну. Пожалуй, такая команда была бы наиболее популярной среди наших болельщиков".

Напомним, в начале марта футбольный тренер Юрий Вернидуб вступил в Вооруженные силы Украины.