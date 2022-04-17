Футбольный клуб "Прикарпатье" почти в полном составе вступил в ряды ВСУ
Команда вместе с тренерами решила защищать родную землю, информирует
Футболисты и тренеры "Прикарпатья" из Ивано-Франковска вступили в ряды Вооруженных сил Украины.
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"Был страх не только служить, был страх не мешать, потому что здесь профессионалы своего дела. Они хорошо знают, чем заниматься. Это как взять в профессиональную команду футболиста из района, он будет только мешать. Это так же как и взять футболиста в армию, ничего не умеющего. Именно это немного сдерживало - не быть обузой.
Но когда нам военный комиссар объяснил, что нас будут постепенно готовить, дадут азы и покажут, как держать оружие, воевать и защищать Украину, мы приняли решение и вступили в ВСУ.
Нас уже познакомили с автоматом: научили разбирать, чистить и стрелять. Все постепенно. Заходим в караул, несем службу", - сказал полузащитник "Прикарпатья" Василий Цюцюра.