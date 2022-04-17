"Динамо" не хочет отпускать футболистов в сборную Украины до второй половины мая

Киевляне не видят смысла в таком шаге.

"Динамо" не готово отпускать игроков в конце апреля
© Динамомания

Киевское "Динамо" не готово отпускать футболистов команды в сборную Украины в конце апреля, когда должен начаться тренировочный сбор национальной команды.

Как сообщает KDK, клуб отправил письмо на имя первого вице-президента Украинской ассоциации футбола Олега Протасова.

В "Динамо" отмечают, что с 1 по 22 мая команда проведет пять товарищеских матчей с европейскими клубами. Этой практики должно хватить футболистам, чтобы набрать форму. Уже 23 мая "Динамо" готово отпустить игроков в сборную.

Стоит отметить, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызвал в команду 11 динамовцев, а также полузащитника Сергея Булецу, который находится в аренде в "Заре".

Тренировочный сбор национальной команды в Словении должен начаться уже 29 апреля.


Данил Слесь, ZN.ua

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