Роналду установил новые рекорды мирового и английского футбола

Португалец продолжает демонстрировать бомбардирский талант, информирует ZN.ua.

Роналду установил новые рекорды мирового и английского футбола
Роналду забил 20 голов в 16-м сезоне подряд
© manutd.com

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отличился очередными рекордами.

37-летний португалец оформил хет-трик за МЮ в поединке 33-го тура чемпионата Англии против "Норвича" (3:2).

Эти забитые мячи стали для форварда 19-м, 20-м и 21-м в текущего сезоне. Таким образом, Роналду забил минимум 20 мячей на клубном уровне уже в 16-ти сезонах подряд. Также он стал первым футболистом мира в возрасте 36+ лет, который забил 15 или больше голов за сезон в чемпионате Англии.

Кроме того, Роналду оформил свой 60-й хет-трик в карьере. Это также лучший результат среди действующих футболистов мира. На втором месте остается аргентинец Лионель Месси из ПСЖ - 55 хет-триков.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.


Данил Слесь, ZN.ua

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