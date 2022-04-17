Турецкий топ-клуб хочет подписать трех легионеров "Шахтера" - СМИ

Турецкий "Фенербахче" заинтересован в подписании трех футболистов донецкого "Шахтера", сообщает Takvim .

По информации источника, речь идет о бразильцах Марлоне, Исмаили и Давиде Нересе.

Ожидается, что руководство турецкого клуба проведет переговоры с "Шахтером" по данному вопросу перед товарищеским матчем, который запланирован на 19 апреля.

Турецкая сторона ожидает, что сможет подписать бразильцев по доступной цене, учитывая сложную ситуацию "Шахтера" из-за военного вторжения РоSSии.