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2022-04-17
Турецкий топ-клуб хочет подписать трех легионеров "Шахтера" - СМИ
"Фенербахче" проведет переговоры с "горняками".
Турецкий "Фенербахче" заинтересован в подписании трех футболистов донецкого "Шахтера", сообщает
По информации источника, речь идет о бразильцах Марлоне, Исмаили и Давиде Нересе.
Ожидается, что руководство турецкого клуба проведет переговоры с "Шахтером" по данному вопросу перед товарищеским матчем, который запланирован на 19 апреля.
Турецкая сторона ожидает, что сможет подписать бразильцев по доступной цене, учитывая сложную ситуацию "Шахтера" из-за военного вторжения РоSSии.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что "Фенербахче" уже вел переговоры по Исмаили и связывался с главным тренером дончан Роберто Де Дзерби, но договориться с обоими не сумел.
Данил Слесь, ZN.ua