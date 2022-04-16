"Динамо" и "Шахтер" на время войны могли объединиться в одну команду – СМИ

Журналист Игорь Цыганык признался, что "Динамо" и "Шахтер" могли одной командой играть благотворительные товарищеские матчи в европейском турне.

"Я слышал такую идею, чтобы попытаться объединить "Динамо" и "Шахтер" без легионеров. Попробовать одной командой выступать. Назвать ее "сборная Украины", или "сборная клубов", или "Динамо-Шахтер", но эта идея почему-то не нашла поддержки. А, по-моему, она была красивой. С одной стороны это показало бы единение ради одной цели, но с другой стороны "Динамо" и "Шахтер" играют каждый свои поединки, это дает больше огласки и большее число матчей", – отметил Цыганык.

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии.

"Динамо" и "Шахтер" получили специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клубов могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные матчи.