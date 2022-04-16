Лидер сборной Украины по футболу рассказал о своих друзьях в РоSSии

У футболиста остался маленький круг общения.

Лидер сборной Украины по футболу рассказал о своих друзьях в РоSSии
Зинченко играет в Англии
© ФК Шахтер

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих друзьях в РоSSии.

"У меня есть друзья там, маленький круг, но сейчас он уменьшился практически до нуля. Я так разочарован. Ребята, которых я знаю, звонили мне в самом начале вторжения, писали: "Мне так жаль, но мы не можем ничего поделать". Конечно, вы можете. Если вы молчите, значит поддерживаете то, что происходит в Украине, и я не понимаю, почему. Позор, что они ничего не говорят", – цитирует Зинченнко The Guardian.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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