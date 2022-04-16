Украинский чемпион Европы по прыжкам в воду рассказал, как его семья вырвалась из блокадного Мариуполя

Чемпиону Европы по прыжкам в воду Станислав Олиферчик рассказал о том, как его семья вырвалась из блокадного Мариуполя.

"О том, как они выезжали из Мариуполя, можно снять фильм. В первый раз, когда объявили зеленый коридор, то мама и сестра сели в машину к моему дяде и поехали, но на ближайшем блок-посту их развернули. Сказали, что идет мощный обстрел, езжайте обратно. После этого еще дней 16 они оставались дома. В итоге семья выбралась 17 марта. Машина моего дяди находилась в центре города. К ней в нормальных условиях надо пройтись еще минут 10. То есть, он оставил машину где-то у себя во дворах и шел к ним под обстрелами.

А затем они вместе пробирались к машине. Моя мама и 10-летняя сестра, которые взяли с собой лишь небольшую сумку, идут за дядей, а впереди обстрелы. Стоит техника, звучат автоматные очереди, все горит, все разрушено... Я не знаю, как по ним не прилетела какая-то шальная пуля. Или кто-то по дороге не решил подстрелить, потому что это видите ли переодетые "нацисты". Кошмар, конечно. Но в итоге они выехали, хоть и не без проблем. В машину где-то возле водительского места попала пуля. Но, к счастью, все обошлось", - приводит слова Олиферчика news.obozrevatel.com .

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.