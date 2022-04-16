Украинских футболисток принудительно вывезли из Мариуполя в РоSSию

Из Мариуполя роSSийские оккупанты силой вывезли футболисток украинской команды "Мариупольчанка".

"Кого смогла, забрала к себе домой в частный сектор. Команда сейчас разорвана - кто с нами, сейчас как раз восстанавливаем им документы. У части не было выбора - они в РоSSии, их вывезли куда-то под Новоазовск (украинский город, который с 2014 года находится под контролем так называемой "ДНР"). Половина девушек жили в Мариуполе, сейчас их вывезли в РоSSию. Что они там будут делать - мы не знаем", - рассказала президент клуба Яна Винокурова в интервью ютуб-каналу "Настоящее Время" .

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.