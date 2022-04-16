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2022-04-16
Умер рекордсмен НХЛ украинского происхождения
Майк Босси в последнее время тяжело болел.
На 66-м году жизни скончался знаменитый хоккеист НХЛ Майк Босси, о чем сообщил
В октябре прошлого года Босси сообщил, что лечится от рака легких. В начале апреля стало известно, что он получает паллиативную помочь.
Майк Босси выступал за "Нью-Йорк Айлендерс" с 1977-го по 1987-й год. За это время он набрал 1126 очков в 752 матчах и четыре раза подряд завоевывал Кубок Стэнли.
Нападающий установил ряд рекордов НХЛ и "Айлендерс". В 1991-м году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Стоит отметить, что у Босси есть украинские корни - его дед Владимир Босый воевал в составе сечевых стрельцов.
Данил Слесь, ZN.ua