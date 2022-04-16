Умер рекордсмен НХЛ украинского происхождения

На 66-м году жизни скончался знаменитый хоккеист НХЛ Майк Босси, о чем сообщил официальный сайт лиги.

В октябре прошлого года Босси сообщил, что лечится от рака легких. В начале апреля стало известно, что он получает паллиативную помочь.

Майк Босси выступал за "Нью-Йорк Айлендерс" с 1977-го по 1987-й год. За это время он набрал 1126 очков в 752 матчах и четыре раза подряд завоевывал Кубок Стэнли.

Нападающий установил ряд рекордов НХЛ и "Айлендерс". В 1991-м году он был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Стоит отметить, что у Босси есть украинские корни - его дед Владимир Босый воевал в составе сечевых стрельцов.