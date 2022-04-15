Петраков огласил заявку сборной Украины на тренировочный сбор в Словении

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков назвал игроков, которые отправятся на тренировочный сбор в Словении, передает УАФ .

В команду вошли 25 футболистов, которые соберутся и приступят к работе на сборе 29 апреля.

Стоит отметить, что в заявку попали только игроки из чемпионата Украины. Легионеры сборной вызываться пока не будут.

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Дмитрий Ризнык ("Ворскла").

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (все - "Шахтер").

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо"), Сергей Булеца ("Заря"), Александр Пихаленок, Алексей Гуцуляк (оба - "Днепр-1").

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Денис Гармаш, Артем Беседин (оба - "Динамо").

Напомним, 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Победитель матча 5 июня в Кардиффе сыграет с Уэльсом.