Промоутер назвал вероятные дату и место проведения реванша Усик - Джошуа

Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможных дате и месте проведения реванша между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"23 июля, Саудовская Аравия - один из наших вариантов. Также есть опции на Ближнем Востоке, в Лондоне и Лас-Вегасе. Сейчас мы работает над разными соглашениями, общаемся с командой Усика, которая имеет весомое слово относительно места проведения боя.

Думаю, что мы должны сделать анонс в ближайшие две недели. Договореность о бое уже есть, он состоится на сто процентов", - цитирует Хирна Tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал Pro Boxing Fans.

Напомним, 25 сентября прошлого года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у британца все его титулы.

Усик вернулся в Украину и вступил в территориальную оборону после начала военного вторжения РоSSии. Позже стало известно о том, что чемпион мира покинул страну для подготовки к реваншу против британца.