Клуб АПЛ предложил крупную сумму за украинского таланта "Шахтера" - СМИ

Михаил Мудрик может переехать в Англию.

Клуб АПЛ предложил крупную сумму за украинского таланта
Мудрик - один из главных талантов "Шахтера"
© ФК Шахтер

Английский клуб "Брентфорд" сделал предложение по трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, речь идет о 20 миллионах евро. Пока неизвестно, какое решение примут "горняки" относительно возможного перехода.

Ранее также сообщалось о том, что "Брентфорд" интересуется защитником "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко.

Михаил Мудрик в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины находится на паузе после начала военного вторжения РоSSии.

"Брентфорд" после 32 туров занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.


Данил Слесь, ZN.ua

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