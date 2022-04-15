Клуб АПЛ предложил крупную сумму за украинского таланта "Шахтера" - СМИ

Английский клуб "Брентфорд" сделал предложение по трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика, сообщает Fussball Transfers .

По информации источника, речь идет о 20 миллионах евро. Пока неизвестно, какое решение примут "горняки" относительно возможного перехода.

Ранее также сообщалось о том, что "Брентфорд" интересуется защитником "Шахтера" и сборной Украины Николаем Матвиенко.

Михаил Мудрик в нынешнем сезоне УПЛ провел 11 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Чемпионат Украины находится на паузе после начала военного вторжения РоSSии.

"Брентфорд" после 32 туров занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.