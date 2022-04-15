"Динамо" отменило благотворительный матч с клубом, владелец которого назвал полк "Азов" нацистами

Киевское "Динамо" решило отменить благотворительный товарищеский матч с румынским "Стяуа", сообщается на официальном сайте "бело-синих".

"Такое решение связано с заявлениями президента румынского клуба Джиджи Беккали, который назвал "нацистской группировкой" полк "Азов".

"Миллиардер сказал Зеленскому: "Я сделал тебя президентом, спаси Абрамовича. И он позвонил Байдену и сказал, чтобы тот спас его. Это фашисты, фашисты там существуют. Эта денацификация, которую Путин хочет провести... Это правда, что миллиардер — еврей. И все удивляются, что он создал "Азов", потому "Азов" – нацистский", - сказал Беккали.

"Руководство "Динамо" считает недопустимыми высказывания владельца FCSB Джиджи Бекали относительно украинского полка "Азов" и не видит возможности проведения данного поединка. Об этом клуб FCSB был уведомлен на следующий день после появления резонансных заявлений", - говорится в сообщении пресс-службы "Динамо".

Вместо этого матча "Динамо" проведет благотворительный поединок с действующим чемпионом и нынешним лидером чемпионата Румынии "ЧФР 1907 Клуж". Матч состоится 20 апреля, начало матча в 21:30.