Определились полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций

По четыре команды продолжают борьбу в турнирах.

Определились полуфиналисты Лиги Европы и Лиги конференций
"Айнтрахт" сотворил сенсацию на "Камп Ноу"
© Barcelona FC

14 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финалов Лиги Европы и Лиги конференций.

В ЛЕ "Барселона" дома сенсационно проиграла "Айнтрахту" 2:3 и покинула турнир, "Вест Хэм" на выезде разгромил "Лион" 3:0 и вышел в полуфинал, а "Лейпциг" и "Рейнджерс" прошли "Аталанту" и "Брагу".

"Барселона" (Испания) – "Айнтрахт" (Германия) - 2:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Бускетс, 90+1, Депай, 90+10 – Костич, 4, 67, Борре, 36.

"Лион" (Франция) – "Вест Хэм" (Англия) - 0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Доусон, 38, Райс, 44, Боуэн 48.

"Аталанта" (Италия) – "Лейпциг" (Германия) - 0:2 (первый матч – 1:1)

Голы: Нкунку 18, 87 (с пенальти).

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия) - 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Таверньер, 2, 44 , Руф, 101 – Карму, 83.

В полуфинале "Лейпциг" — "Аталанта" сыграет с "Рейнджерс", а "Вест Хэм" встретится с "Айнтрахтом".

Полуфиналистами Лиги конференций стали "Лестер", "Марсель", "Рома" и "Фейеноорд".

ПСВ (Нидерланды) – "Лестер" (Англия) – 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Зехави, 27 – Мэддисон, 77, Рикарду Перейра, 88.

ПАОК (Греция) – "Марсель" (Франция) – 0:1 (первый матч – 1:2)

Гол: Пайе, 34.

"Рома" (Италия) – "Буде-Глимт" (Норвегия) – 4:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49.

"Славия" Прага (Чехия) – "Фейеноорд" (Нидерланды) – 1:3 (первый матч – 3:3)

Голы: Ибрагим Траоре, 14 – Дессерс, 2, 59, Синистерра, 78.

В полуфиналах "Лестер" сыграет против "Ромы", а «Фейеноорд» – против "Марселя".

Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье, а первый решающий поединок в истории Лиги конференций запланирован на 25 мая в албанской Тиране.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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