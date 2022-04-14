Германия и "Боруссия" Дортмунд помогут восстановить разрушенный стадион в Чернигове

В Германии помнят Андрея Ярмоленко.

Фото: УП

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Германия в тандеме с дортмундской "Боруссией" помогут с реконструкцией стадиона им. Юрия Гагарина в Чернигове.

"Завершил переговоры с Клаудией Рот, государственным министром по культуре и СМИ ведомства федерального канцлера.

Германия и дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный роSSийскими оккупационными войсками стадион в Чернигове.

Клуб помнит своего игрока и украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы подключаем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это чудесное известие сможет поддержать черниговцев», – написал Ткаченко в Facebook.

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