Украина заменит РоSSию на чемпионате мира по волейболу

Спортсмены страны-оккупанта были дисквалифицированы.

Украина заменит РоSSию на чемпионате мира по волейболу
Турнир должен был проходить в РоSSии
© ФБУ

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира-2022 вместо дисквалифицированной РоSSии.

"Президент ГО ФВУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо РоSSии", - говорится в заявлении пресс-службы ФВУ.

Украина займет место РоSSии в группе А под первым сеяным номером, ее соперниками станут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Напомним, что в сентябре 2021 года мужской сборной Украины для попадания на чемпионат мира-2022 не хватило одного лицензионного места.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах РоSSии, однако из-за вторжения в Украину турнир у оккупантов забрали.

По предварительной информации, чемпионат мира состоится в Польше и Словении.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Команда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствиеКоманда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствие
Стал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в ТурциюСтал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в Турцию
Вячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдатВячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдат
Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все полеИтальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в ПортугалииФутболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии
Блок рекламы


Похожие новости
Названа официальная дата матча плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – УкраинаНазвана официальная дата матча плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина
Стали известны новые подробности проведения матча Шотландия – УкраинаСтали известны новые подробности проведения матча Шотландия – Украина
Известный украинский боксер поможет лучшему боксеру мира нокаутировать россиянинаИзвестный украинский боксер поможет лучшему боксеру мира нокаутировать россиянина
"Странное решение": Международная федерация санного спорта восстановила в правах РоSSию"Странное решение": Международная федерация санного спорта восстановила в правах РоSSию
Стала известна предварительная дата матча Шотландия - Украина в отборе на ЧМ-2022Стала известна предварительная дата матча Шотландия - Украина в отборе на ЧМ-2022
"Маленькие дети умирают каждый день": Зинченко призвал мировое сообщество остановить Путина"Маленькие дети умирают каждый день": Зинченко призвал мировое сообщество остановить Путина
Украина может сыграть с США в первом туре: ФИФА утвердила календарь ЧМ-2022Украина может сыграть с США в первом туре: ФИФА утвердила календарь ЧМ-2022
"Это не вариант": ФИФА не исключила РоSSию из организации"Это не вариант": ФИФА не исключила РоSSию из организации
Определились 29 участников ЧМ-2022: Украина попала в четвертую корзину жеребьевкиОпределились 29 участников ЧМ-2022: Украина попала в четвертую корзину жеребьевки
Португалия и Польша пробились на чемпионат мира-2022Португалия и Польша пробились на чемпионат мира-2022
Последние новости
Подгружаем последние новости