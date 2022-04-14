Украина заменит РоSSию на чемпионате мира по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира-2022 вместо дисквалифицированной РоSSии.

"Президент ГО ФВУ Михаил Мельник получил письмо от ФИВБ, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира-2022 вместо РоSSии", - говорится в заявлении пресс-службы ФВУ.

Украина займет место РоSSии в группе А под первым сеяным номером, ее соперниками станут сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико.

Напомним, что в сентябре 2021 года мужской сборной Украины для попадания на чемпионат мира-2022 не хватило одного лицензионного места.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах РоSSии, однако из-за вторжения в Украину турнир у оккупантов забрали.