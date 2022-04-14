Спортивные санкции против РФ и Беларуси: как вторжение в Украину ведет агрессоров к изоляции

Спорт в РоSSии и Беларуси все больше погружается на дно, информирует ZN.ua.

Спортивные санкции против РФ и Беларуси: как вторжение в Украину ведет агрессоров к изоляции
Санкции просто стерли практически весь спорт
© Google

После начала широкомасштабного вторжения РоSSии в Украину 24 февраля на агрессора обрушились разного рода виды санкций, которые естественным образом не обошли и спорт.

Буквально с первого дня войны санкции просто стерли практически весь роSSийский спорт.

У россиян сразу же отобрали такие престижные события как финал Лиги чемпионов в Петербурге, Гран-при Формулы-1 в Сочи, чемпионаты мира по разным видам, а паралимпийский комитет не допустил россиян и белорусов на Паралимпиаду-2022.

Футбол

ФИФА и УЕФА лишили РоSSию международных соревнований на клубном и национальном уровнях. РоSSийские клубы были исключены из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Попытки россиян отменить эти решения в Спортивном арбитражном суде успеха не имели.

Источник - (sports.ru)

При этом ФИФА на своем 72-м Конгрессе не стала рассматривать вопрос исключения РоSSии из организации, а УЕФА хоть и отобрал у РоSSии проведение финала ЛЧ, но оставил матч за Суперкубок-2023 в Казани. Правда, скорее всего, судьба Суперкубка будет зависеть от дальнейших действий путинского режима.

Санкции коснулись даже виртуального футбола. Electronic Arts выпустила обновление для FIFA 22, в котором разработчики удалили из спортивного симулятора роSSийские клубы, сборную и даже стадион московского "Спартака",

Также стоит отметить, что УЕФА разорвал спонсорское соглашение по всем совместным проектам с "Газпромом", Adidas и BMW приостановили сотрудничество с футбольной и олимпийской сборными, а владелец "Челси" Роман Абрамович из-за санкций вынужден был передать управление клубом попечительскому совету.

УЕФА не будет прекращать трансляцию матчей еврокубков в РоSSии.

Хоккей. Дзюдо

Любимые виды спорта президента РФ Путина также не остались без санкций. В бан попала хоккейная сборная РоSSии, которая больше не сможет принимать участие во всех международных соревнованиях.

Кроме того, Международная федерация хоккея запретила проводить все матчи под своей эгидой на территории РоSSии, а НХЛ объявила о прекращении всех деловых отношений с РФ.

Также руководство мирового хоккея забрало у РоSSии молодежный ЧМ-2023, но оставила взрослый ЧМ-2023.

Источник - (ФХР)

В дзюдо Международная федерация лишила Путина статуса почетного президента и посла федерации, а также отстранила президента РФ и его друга миллиардера Аркадия Ротенберга от всех занимаемых в организации должностей. А в международной федерация тхэквондо лишили президента РоSSии почетного черного пояса.

Источник - (Чемпионат)

РоSSию и Беларусь исключили из числа участников престижнейшего марафона в мире.

Баскетбол

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила национальную команду и роSSийские клубы от всех соревнований, а результаты команд в самом престижном баскетбольном еврокубке - Евролиге были аннулированы.

Биатлон

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) единогласно принял решение о приостановлении деятельности национальных федераций Беларуси и РоSSии.

Формула-1

Королевские гонки всегда были гордостью Путина – он лично посещал этап Гран-при РоSSии на автодроме в Сочи, который проводился с 2014 года. Ф-1 – это дорого, престижно и доступно только ограниченному числу стран.

В планах РоSSии был перенос в 2023-м году этапа Ф-1 из Сочи на открытый в 2019-м году автодром "Игора Драйв" в Ленинградской области. Теперь, судя по всему, трасса, в которую вложены миллиарды рублей, останется в качестве памятника былой жизни. Потому что сомнительно, что Международная автомобильная федерация (FIA) решится в ущерб своей репутации организовывать там заезды менее престижных серий.

После начала войны руководство автогоночной серии расторгло контракт на проведение роSSийского этапа и убрало его из календаря. Также россияне лишились соглашения на трансляцию гонок.

Карьеру в Формуле-1 из-за войны был вынужден завершить единственный роSSийский пилот Никита Мазепин, контракт с которым расторгла команда "Хаас". Место в американской конюшне ему обеспечивал отец – олигарх Дмитрий Мазепин. От спонсорства его "Уралкалия" в "Хаас" также отказались.

Источник - (motorsport.com)

Что касается белорусов, которые стали соучастниками военной агрессии, то их спорт уже давно практически не развивается.

После событий лета-осени 2020 года, когда Лукашенко кроваво подавил митинги против фальсификации президентских выборов, Беларусь уже подверглась серьезным санкциям, но с началом войны в Украине на них обрушились практически те же ограничения, что и на РФ.

28 февраля МОК опубликовал резолюцию о недопуске РоSSии и Беларуси в международные соревнования. Она носит рекомендательный характер, а каждая международная федерация должна была сама определиться – полностью поддержать решение МОК, утвердить частично или проигнорировать вообще.

Список международных федераций, полностью поддержавших решение МОК:

- Международная федерация волейбола

- Европейская федерация гандбола

- Международная боксерская ассоциация (любительский бокс)

- United World Wrestling (свободная и греко-римская борьба)

- World Archery (стрельба из лука)

- World Taekwondo (тхэквондо)

- Международная федерация фехтования

- Международная федерация тяжелой атлетики

- Union Cycliste Internationale (велоспорт)

- Международная федерация гребли на каноэ

- World Rowing (академическая гребли)

- Всемирная федерация бадминтона

- Мировая конфедерация бейсбола и софтбола

- Международная федерация тенниса

- World Rugby (регби)

- Международная федерация настольного тенниса

- Международная федерация автоспорта

- Международная федерация мотоциклетного спорта

- Международная федерация смешанных единоборств

Некоторые федерации наказали РФ и Беларусь или частично или разрешили принимать участие спортсменам под нейтральными флагами.

РоSSийских саночников не допустят к соревнованиям, несмотря на выигранную апелляцию.

Что касается тенниса, то сборную РоSSии отстранили от командных турниров Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, но в индивидуальных соревнованиях россияне продолжают играть в нейтральном статусе.

В шахматах аналогичная с теннисом ситуация – игрокам из РФ разрешено участвовать в нейтральном статусе.

Босс самой престижной организации смешанных единоборств UFC Дана Уайт не запрещал спортсменам из страны оккупантов участвовать в боях, а россиянин Петр Ян даже уже успел провести титульный бой, в котором проиграл Алджамейну Стерлингу.

Источник - (UFC Russia)

В боксе в ночь с 7 на 8 мая состоится бойза пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, в котором сойдутся Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол.

Мир бокса, увы, остается наиболее равнодушным к кровопролитию в Украине.

По материалам: ZN.UA /

Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Команда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствиеКоманда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствие
Стал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в ТурциюСтал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в Турцию
Вячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдатВячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдат
Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все полеИтальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в ПортугалииФутболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии
Блок рекламы


Похожие новости
Сестры Музычук отказались поддержать исключение РоSSии и Беларуси из Междунарожной шахматной федерацииСестры Музычук отказались поддержать исключение РоSSии и Беларуси из Междунарожной шахматной федерации
Обладатель "Золотого мяча" пошел защищать Украину от роSSийских оккупантовОбладатель "Золотого мяча" пошел защищать Украину от роSSийских оккупантов
Футболист "Шахтера" с началом войны против РоSSии перешел на украинский языкФутболист "Шахтера" с началом войны против РоSSии перешел на украинский язык
Баскетболисты сербского клуба отказались поддержать Украину перед матчем ЕвролигиБаскетболисты сербского клуба отказались поддержать Украину перед матчем Евролиги
Усик после боя с Джошуа вернется защищать УкраинуУсик после боя с Джошуа вернется защищать Украину
"Динамо" покинет Украину и проведет благотворительные спарринги с топ-клубами"Динамо" покинет Украину и проведет благотворительные спарринги с топ-клубами
Польские болельщики оскорблением РоSSии поддержали Украину в футбольном матчеПольские болельщики оскорблением РоSSии поддержали Украину в футбольном матче
Легендарный боксер Майк Тайсон поддержал Украину в войне с РоSSиейЛегендарный боксер Майк Тайсон поддержал Украину в войне с РоSSией
Международный союз биатлонистов приостановил членство РоSSии и Беларуси в организацииМеждународный союз биатлонистов приостановил членство РоSSии и Беларуси в организации
Владимир Кличко прокомментировал решение Усика покинуть Украину ради подготовки к реваншу с ДжошуаВладимир Кличко прокомментировал решение Усика покинуть Украину ради подготовки к реваншу с Джошуа
Последние новости
Подгружаем последние новости