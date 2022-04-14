Спортивные санкции против РФ и Беларуси: как вторжение в Украину ведет агрессоров к изоляции

После начала широкомасштабного вторжения РоSSии в Украину 24 февраля на агрессора обрушились разного рода виды санкций, которые естественным образом не обошли и спорт.

Буквально с первого дня войны санкции просто стерли практически весь роSSийский спорт.

У россиян сразу же отобрали такие престижные события как финал Лиги чемпионов в Петербурге, Гран-при Формулы-1 в Сочи, чемпионаты мира по разным видам, а паралимпийский комитет не допустил россиян и белорусов на Паралимпиаду-2022.

Футбол

ФИФА и УЕФА лишили РоSSию международных соревнований на клубном и национальном уровнях. РоSSийские клубы были исключены из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Попытки россиян отменить эти решения в Спортивном арбитражном суде успеха не имели.

Источник - (sports.ru)

При этом ФИФА на своем 72-м Конгрессе не стала рассматривать вопрос исключения РоSSии из организации, а УЕФА хоть и отобрал у РоSSии проведение финала ЛЧ, но оставил матч за Суперкубок-2023 в Казани. Правда, скорее всего, судьба Суперкубка будет зависеть от дальнейших действий путинского режима.

Санкции коснулись даже виртуального футбола. Electronic Arts выпустила обновление для FIFA 22, в котором разработчики удалили из спортивного симулятора роSSийские клубы, сборную и даже стадион московского "Спартака",

Также стоит отметить, что УЕФА разорвал спонсорское соглашение по всем совместным проектам с "Газпромом", Adidas и BMW приостановили сотрудничество с футбольной и олимпийской сборными, а владелец "Челси" Роман Абрамович из-за санкций вынужден был передать управление клубом попечительскому совету.

УЕФА не будет прекращать трансляцию матчей еврокубков в РоSSии.

Хоккей. Дзюдо

Любимые виды спорта президента РФ Путина также не остались без санкций. В бан попала хоккейная сборная РоSSии, которая больше не сможет принимать участие во всех международных соревнованиях.

Кроме того, Международная федерация хоккея запретила проводить все матчи под своей эгидой на территории РоSSии, а НХЛ объявила о прекращении всех деловых отношений с РФ .

Также руководство мирового хоккея забрало у РоSSии молодежный ЧМ-2023, но оставила взрослый ЧМ-2023.

Источник - (ФХР)

В дзюдо Международная федерация лишила Путина статуса почетного президента и посла федерации, а также отстранила президента РФ и его друга миллиардера Аркадия Ротенберга от всех занимаемых в организации должностей. А в международной федерация тхэквондо лишили президента РоSSии почетного черного пояса.

Источник - (Чемпионат)

РоSSию и Беларусь исключили из числа участников престижнейшего марафона в мире.

Баскетбол

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила национальную команду и роSSийские клубы от всех соревнований, а результаты команд в самом престижном баскетбольном еврокубке - Евролиге были аннулированы.

Биатлон

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) единогласно принял решение о приостановлении деятельности национальных федераций Беларуси и РоSSии.

Формула-1

Королевские гонки всегда были гордостью Путина – он лично посещал этап Гран-при РоSSии на автодроме в Сочи, который проводился с 2014 года. Ф-1 – это дорого, престижно и доступно только ограниченному числу стран.

В планах РоSSии был перенос в 2023-м году этапа Ф-1 из Сочи на открытый в 2019-м году автодром "Игора Драйв" в Ленинградской области. Теперь, судя по всему, трасса, в которую вложены миллиарды рублей, останется в качестве памятника былой жизни. Потому что сомнительно, что Международная автомобильная федерация (FIA) решится в ущерб своей репутации организовывать там заезды менее престижных серий.

После начала войны руководство автогоночной серии расторгло контракт на проведение роSSийского этапа и убрало его из календаря. Также россияне лишились соглашения на трансляцию гонок.

Карьеру в Формуле-1 из-за войны был вынужден завершить единственный роSSийский пилот Никита Мазепин, контракт с которым расторгла команда "Хаас". Место в американской конюшне ему обеспечивал отец – олигарх Дмитрий Мазепин. От спонсорства его "Уралкалия" в "Хаас" также отказались.

Источник - (motorsport.com)

Что касается белорусов, которые стали соучастниками военной агрессии, то их спорт уже давно практически не развивается.

После событий лета-осени 2020 года, когда Лукашенко кроваво подавил митинги против фальсификации президентских выборов, Беларусь уже подверглась серьезным санкциям, но с началом войны в Украине на них обрушились практически те же ограничения, что и на РФ .

28 февраля МОК опубликовал резолюцию о недопуске РоSSии и Беларуси в международные соревнования. Она носит рекомендательный характер, а каждая международная федерация должна была сама определиться – полностью поддержать решение МОК, утвердить частично или проигнорировать вообще.

Список международных федераций, полностью поддержавших решение МОК:

- Международная федерация волейбола

- Европейская федерация гандбола

- Международная боксерская ассоциация (любительский бокс)

- United World Wrestling (свободная и греко-римская борьба)

- World Archery (стрельба из лука)

- World Taekwondo (тхэквондо)

- Международная федерация фехтования

- Международная федерация тяжелой атлетики

- Union Cycliste Internationale (велоспорт)

- Международная федерация гребли на каноэ

- World Rowing (академическая гребли)

- Всемирная федерация бадминтона

- Мировая конфедерация бейсбола и софтбола

- Международная федерация тенниса

- World Rugby (регби)

- Международная федерация настольного тенниса

- Международная федерация автоспорта

- Международная федерация мотоциклетного спорта

- Международная федерация смешанных единоборств

Некоторые федерации наказали РФ и Беларусь или частично или разрешили принимать участие спортсменам под нейтральными флагами.

РоSSийских саночников не допустят к соревнованиям, несмотря на выигранную апелляцию.

Что касается тенниса, то сборную РоSSии отстранили от командных турниров Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг, но в индивидуальных соревнованиях россияне продолжают играть в нейтральном статусе.

В шахматах аналогичная с теннисом ситуация – игрокам из РФ разрешено участвовать в нейтральном статусе.

Босс самой престижной организации смешанных единоборств UFC Дана Уайт не запрещал спортсменам из страны оккупантов участвовать в боях, а россиянин Петр Ян даже уже успел провести титульный бой, в котором проиграл Алджамейну Стерлингу.

Источник - (UFC Russia)

В боксе в ночь с 7 на 8 мая состоится бойза пояс чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, в котором сойдутся Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол.

Мир бокса, увы, остается наиболее равнодушным к кровопролитию в Украине.