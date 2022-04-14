Сборная Украины из-за войны с Россией получила новый календарь в Лиге наций

Украинцы стартуют на четыре дня позже.

Сборная Украины из-за войны с Россией получила новый календарь в Лиге наций
Матчи начнутся в июне
© УАФ

УЕФА представил новый календарь матчей сборной Украины сезоне Лиги наций.

Перестановки пришлось делать военного вторжения РоSSии в Украину и из-за переноса матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Новый календарь сборной Украины в Лиге наций:

8 июня

Ирландия - Украина

11 июня

Украина - Армения

14 июня

Украина - Ирландия

21 сентября

Шотландия - Украина

24 сентября

Армения - Украина

27 сентября

Украина – Шотландия

Изначально первый матч Украина должна была провести 4 июня, а заключительный 26 сентября.

Напомним, в первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Команда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствиеКоманда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствие
Стал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в ТурциюСтал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в Турцию
Вячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдатВячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдат
Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все полеИтальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в ПортугалииФутболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии
Блок рекламы


Похожие новости
Петраков рассказал о ближайших планах сборной Украины по футболу во время войныПетраков рассказал о ближайших планах сборной Украины по футболу во время войны
РоSSийский олимпийский чемпион отказался выступать за страну из-за войны с УкраинойРоSSийский олимпийский чемпион отказался выступать за страну из-за войны с Украиной
"Шахтер" из-за войны с Россией летом готов продать всех своих футболистов"Шахтер" из-за войны с Россией летом готов продать всех своих футболистов
Стали известны возможные соперники сборной Украины по товарищеским матчамСтали известны возможные соперники сборной Украины по товарищеским матчам
Трех натурализованных роSSийских биатлонисток исключили из сборной УкраиныТрех натурализованных роSSийских биатлонисток исключили из сборной Украины
Экс-капитан сборной Финляндии по футболу поселил в своем доме беженцев из УкраиныЭкс-капитан сборной Финляндии по футболу поселил в своем доме беженцев из Украины
Стало известно, сколько заработал для Украины "Шахтер" в первом благотворительном матчеСтало известно, сколько заработал для Украины "Шахтер" в первом благотворительном матче
Легендарный экс-тренер сборной Украины и "Динамо" раскритиковал Орбана за поддержку ПутинаЛегендарный экс-тренер сборной Украины и "Динамо" раскритиковал Орбана за поддержку Путина
Президент Федерации биатлона Украины Брынзак после скандала с россиянками покинет свой пост - СМИПрезидент Федерации биатлона Украины Брынзак после скандала с россиянками покинет свой пост - СМИ
"Никто не знает, где Бубка": олимпийский чемпион Беленюк раскритиковал пассивность НОК Украины"Никто не знает, где Бубка": олимпийский чемпион Беленюк раскритиковал пассивность НОК Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости