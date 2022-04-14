Сборная Украины из-за войны с Россией получила новый календарь в Лиге наций
Украинцы стартуют на четыре дня позже.
УЕФА представил новый календарь матчей сборной Украины сезоне Лиги наций.
Перестановки пришлось делать военного вторжения РоSSии в Украину и из-за переноса матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Новый календарь сборной Украины в Лиге наций:
8 июня
Ирландия - Украина
11 июня
Украина - Армения
14 июня
Украина - Ирландия
21 сентября
Шотландия - Украина
24 сентября
Армения - Украина
27 сентября
Украина – Шотландия
Изначально первый матч Украина должна была провести 4 июня, а заключительный 26 сентября.
Напомним, в первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.