Сборная Украины из-за войны с Россией получила новый календарь в Лиге наций

УЕФА представил новый календарь матчей сборной Украины сезоне Лиги наций.

Перестановки пришлось делать военного вторжения РоSSии в Украину и из-за переноса матча плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Новый календарь сборной Украины в Лиге наций:

8 июня

Ирландия - Украина

11 июня

Украина - Армения

14 июня

Украина - Ирландия

21 сентября

Шотландия - Украина

24 сентября

Армения - Украина

27 сентября

Украина – Шотландия

Изначально первый матч Украина должна была провести 4 июня, а заключительный 26 сентября.

Напомним, в первом розыгрыше Лиги наций Украина выиграла свою группу в дивизионе В и поднялась в высший эшелон. Во втором сезоне Украина после технического поражения от Швейцарии заняла последнее место группы в дивизионе A и снова опустилась в дивизион B.