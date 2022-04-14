Названа официальная дата матча плей-офф отбора ЧМ-2022 Шотландия – Украина

УЕФА официально назвал дату проведения перенесенного матча полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 между Шотландией и сборной Украиной.

Матч должен состояться 1 июня. Победитель выйдет в финал, где 5 июня в Кардиффе сыграет против Уэльса.

Отметим, что изначально поединок должен был пройти 24 марта, однако был перенесен из-за военного вторжения РоSSии в Украину.

Сборная Украины заняла второе место в своей отборочной группе вслед за Францией, обойдя команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.