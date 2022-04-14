"Динамо" разорвало контракт с футболистом, у которого отец работал на "ЛНР"

Игрок скрывал данный факт от клуба.

Уваров выступал за юношескую команду
© ФК Динамо

"Динамо" расторгло контракт с 18-летним форвардом команды U-19 Артуром Уваровым, у которого отец являлся представителем власти в "ЛНР".

"Сегодня утром футбольному клубу "Динамо" стало известно о том, что футболист юношеской команды Артур Уваров скрывал факт того, что является сыном врага Украины, представителя властных структур так называемой "ЛНР" Максима Уварова – заместителя председателя "комитета народного совета" так называемой "ЛНР" по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности.

Он находится в списке врагов Украины на сайте центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец". После получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов. Уваров не сразу дал положительный ответ. Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрывательстве недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с данным игроком", - говорится в заявлении киевского клуба.

Напомним, что с весны 2014-года боевые действия в Украине велись на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, на которых сепаратисты при поддержке РоSSии провозгласили так называемые "ДНР и "ЛНР".

24 февраля нынешнего года президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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