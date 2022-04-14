Петраков рассказал о ближайших планах сборной Украины по футболу во время войны

Наставник сообщил о дальнейших действиях команды.

Петраков рассказал о ближайших планах сборной Украины по футболу во время войны
Команда планирует собраться 28 апреля
© УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков сообщил о дальнейших планах национальной команды.

"Мы планируем собраться 28 апреля без легионеров. Но не будем загадывать, чтобы не сглазить. Возможно, президент УЕФА нам поможет. Александер Чеферин занимается, Андрей Павелко делает все, что от него зависит. Планируем 28 апреля выехать в Европу.

Смотрю товарищеские матчи "Динамо" и "Шахтера". Я ребят уже хорошо знаю, вижу, что им очень тяжело. Никто не играл… Хорошо, что они собрались раньше и не будут начинать с пустого места", - сказал Петраков в эфире программы "Футбол News".

Напомним, полуфинальный матч стыков квалификации на ЧМ-2022 в Катаре Шотландия - Украина был перенесен с марта на лето из-за военного вторжения РоSSии.

Точная дата поединка в Глазго пока не утверждена. Победитель этой пары в финале плей-офф сыграет с Уэльсом.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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