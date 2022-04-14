РоSSийский олимпийский чемпион отказался выступать за страну из-за войны с Украиной

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун отказался выступать за РоSSию из-за военного вторжения в Украину.

"Я гордился тем, что выступал под русским флагом. РоSSия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, большим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал связь со страной.

Сейчас я ушел со всех спортивных постов. Что я чувствую из-за войны с Украиной? Можно использовать нецензурную лексику в этом интервью? Сказать, что я был шокирован, — ничего не сказать. Я понимаю, что мир уже никогда не будет прежним", — приводит слова Лесуна BBC .

Лесун в 2016 году стал победителем Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро в личных соревнованиях. Спортсмен также является четырехкратным чемпионом мира и четырехкратным победителем чемпионатов Европы.