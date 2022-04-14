"Не то время, когда нужно куда-то выезжать": известный украинский тренер возмущен выездом "Динамо" и "Шахтера" за границу

Украинский тренер Юрий Вернидуб, который сейчас служит в одном из подразделений ВСУ, выразил свое недовольство выездом киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" за границу во время войны.

"Это не то время, когда нужно куда-то выезжать и играть. Это моя позиция. Все они хорошо физически готовы, и можно будет за две недели хорошо подготовиться. Может, я прав, может, нет, но говорю то, что чувствую. Почему "Динамо" и "Шахтер" должны находиться там и тренироваться? А все остальные остались тут.

Давайте все делать вместе, а не одни остались, другие уехали. Я вот знаю, что многие игроки пошли в тероборону. У меня младший сын, у него от рождения есть проблемы с рукой, но он в теробороне, помогает, волонтерит", - сказал Вернидуб.

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии.

"Динамо" и "Шахтер" получили специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клубов могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные матчи.