"Шахтер" из-за войны с Россией летом готов продать всех своих футболистов

"Шахтер" уже этим летом готов продать всех своих игроков, сообщает издание Sky Sports .

По информации авторитетного источника, "Шахтер" не будет запрещать своим футболистам сменить клуб в летнее трансферное окно. Причина – неопределенность с завершением войны с Россией .

24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

Футбольный сезон в Украине был приостановлен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.

Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон и Жуниор Мораес.