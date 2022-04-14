"Шахтер" из-за войны с Россией летом готов продать всех своих футболистов
Дончане будут строить новую команду.
"Шахтер" уже этим летом готов продать всех своих игроков, сообщает издание
По информации авторитетного источника, "Шахтер" не будет запрещать своим футболистам сменить клуб в летнее трансферное окно. Причина – неопределенность с завершением войны с Россией.
24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
Футбольный сезон в Украине был приостановлен, а футболисты клубов получили от ФИФА возможность продолжить карьеру в других командах.
Из-за вторжения РоSSии уже сменили команду или ушли в аренду футболисты "Шахтера" Алан Патрик, Богдан Вьюник, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Майкон и Жуниор Мораес.