Лига чемпионов: "Манчестер Сити" Зинченко прошел "Атлетико", "Бенфика" с голом Яремчука вылетела от "Ливерпуля"

Состоялись очередные четвертьфинальные матчи турнира.

Лига чемпионов:
Яремчук забил, но "Бенфика" вылетела
© twitter.com/SLBenfica

13 апреля прошли ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов в двух парах.

"Манчестер Сити" после домашней победы над "Атлетико" (1:0) сумел сохранить ничейный счет в Мадриде и пробиться в полуфинал.

При этом матч для англичан получился не из простых, но "Атлетико" так и не удалось взломать защиту гостей. В концовке Фелипе оставил мадридцев в меньшинстве, но перед финальным свистком у хозяев все равно был шанс забить, когда Эдерсон парировал удар низом.

Украинец Александр Зинченко весь матч провел в запасе "Ман Сити".

В полуфинале подопечные Пепа Гвардиолы встретятся с мадридским "Реалом".

"Атлетико" - "Манчестер Сити" - 0:0 (первый матч - 0:1)

"Атлетико": Облак, Льоренте, Савич, Фелипе, Рейнилду, Лоди (Корреа, 70), Коке (де Пауль, 69), Кондогбия, Лемар (Суарес, 82), Гризманн (Карраско, 69), Фелиш (Кунья, 82)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Аке, 74), Стоунз, Ляпорт, Канселу, Де Брюйне (Стерлинг, 65), Родри, Гюндоган, Марез, Фоден, Бернарду Силва (Фернандиньо, 78)

Предупреждения: Фелипе, Савич - Родри, Аке, Марез, Фоден, Канселу

Удаление: Фелипе, 90+2

"Ливерпуль" в Португалии обыграл "Бенфику" со счетом 3:1. В Англии команды продемонстрировали результативную игру, но победителя не определили, что позволило мерсисайдцам пройти дальше.

Стоит отметить, что на 73-й минуте голом за португальцев отличился форвард сборной Украины Роман Яремчук, который вышел один на один и переиграл голкипера. Арбитр сначала зафиксировал офсайд, а затем отменил свое решение и засчитал взятие ворот.

Видео гола Яремчука можно посмотреть по ссылке.

В полуфинале "Ливерпуль" встретится с испанским "Вильярреалом".

"Ливерпуль" - "Бенфика" - 3:3 (первый матч - 3:1)

Голы: Конате, 21, Фирмино, 55, 65 - Рамуш, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, Матип, Конате, Цимикас, Милнер (Тиаго Алькантара, 58), Хендерсон (Фабиньо, 58), Кейта, Фирмино, Диогу Жота (Салах, 57), Диас (Мане, 66)

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт (Жоау Мариу, 66), Диогу Гонсалвеш (Яремчук, 46), Вайгль, Эвертон, Нуньес, Гонсалу Рамуш (Паулу Бернарду, 78)

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая в Париже на "Стад-де-Франс".


Данил Слесь, ZN.ua

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