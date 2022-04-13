Стали известны возможные соперники сборной Украины по товарищеским матчам

Команда будет готовиться к стыковому поединку с Шотландией, информирует ZN.ua.

Стали известны возможные соперники сборной Украины по товарищеским матчам
Сборная Украины сыграет с Шотландией летом
© УАФ

Сборная Украины может провести ряд товарищеских матчей в рамках подготовки к стыковому матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

Об этом в комментарии Футбол NEWS сообщил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов.

"Сейчас идет поиск хороших сборов и спарринг-партнеров, мы действительно считаем, что должны не просто сыграть, а победить в стыковых матчах квалификации на ЧМ-2022. Нам нужно хорошо подготовиться. У нас ребята были в хорошей игровой форме и с нашей стороны, нужно им дать возможность в такой форме и остаться.

Сейчас находимся в стадии переговоров с некоторыми странами для сборов и проведения матчей с Францией и Северной Македонией, но это мы расскажем немного позже", - сказал Протасов.

Напомним, матч Шотландия - Украина был перенесен с марта на лето из-за военного вторжения РоSSии. Точная дата поединка в Глазго пока не утверждена. Победитель этой пары в финале плей-офф сыграет с Уэльсом.


Данил Слесь, ZN.ua

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