Трех натурализованных роSSийских биатлонисток исключили из сборной Украины

Натурализованные роSSийские биатлонистки Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко исключены из состава сборной Украины, сообщает biathlon.com.ua .

Об этом заявил тренер Евгений Колупаев.

Официальная причина такого решения - спортсменки не выполнили критерии попадания в команду и получения зарплаты. При этом сразу после начала военного вторжения РФ Абрамова, Бех и Москаленко покинули тренировочный сбор и отправились в РоSSию.

По информации Sport.ua , также этот список пополнила Дарья Сидорова, которая только в прошлом году приняла украинское спортивное гражданство. Эта информация пока не подтверждена.