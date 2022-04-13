Трех натурализованных роSSийских биатлонисток исключили из сборной Украины

Спортсменки больше не будут выступать за украинскую команду, информирует ZN.ua.

Трех натурализованных роSSийских биатлонисток исключили из сборной Украины
Абрамова больше не будет выступать за Украину
© biathlon.com.ua

Натурализованные роSSийские биатлонистки Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко исключены из состава сборной Украины, сообщает biathlon.com.ua.

Об этом заявил тренер Евгений Колупаев.

Официальная причина такого решения - спортсменки не выполнили критерии попадания в команду и получения зарплаты. При этом сразу после начала военного вторжения РФ Абрамова, Бех и Москаленко покинули тренировочный сбор и отправились в РоSSию.

По информации Sport.ua, также этот список пополнила Дарья Сидорова, которая только в прошлом году приняла украинское спортивное гражданство. Эта информация пока не подтверждена.

Стоит отметить, что в сборной Украины остались две россиянки. Это Надежда Белкина и Анастасия Рассказова. Первая пошла служить в ВСУ, а вторая не стала ехать в РФ после начала войны. В команде останется и Дарья Блашко из Беларуси, которая занимается волонтерской деятельностью.


Данил Слесь, ZN.ua

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