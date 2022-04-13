Трех натурализованных роSSийских биатлонисток исключили из сборной Украины
Спортсменки больше не будут выступать за украинскую команду, информирует
Натурализованные роSSийские биатлонистки Ольга Абрамова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко исключены из состава сборной Украины, сообщает
Об этом заявил тренер Евгений Колупаев.
Официальная причина такого решения - спортсменки не выполнили критерии попадания в команду и получения зарплаты. При этом сразу после начала военного вторжения РФ Абрамова, Бех и Москаленко покинули тренировочный сбор и отправились в РоSSию.
По информации
Стоит отметить, что в сборной Украины остались две россиянки. Это Надежда Белкина и Анастасия Рассказова. Первая пошла служить в ВСУ, а вторая не стала ехать в РФ после начала войны. В команде останется и Дарья Блашко из Беларуси, которая занимается волонтерской деятельностью.