Экс-капитан сборной Финляндии по футболу поселил в своем доме беженцев из Украины

Тим Спарв рассказал об активной помощи украинскому народу, информирует ZN.ua.

Экс-капитан сборной Финляндии по футболу поселил в своем доме беженцев из Украины
Тим Спарв сравнил Путина со Сталиным

Бывший капитан сборной Финляндии по футболу Тим Спарв рассказал о деятельности, направленной на помощь украинцам, пострадавшим от военной агрессии РоSSии.

"Прежде всего я хотел бы выразить соболезнования Украине и всем украинцам. Представляю, насколько сложно сейчас вашему народу. Вместе со своей семьей я долго думал, как могу помочь вашей стране и чем могу быть полезен.

Сначала мы перечисляли деньги, участвовали в протестах против этой войны на улицах, пытались привлекать внимание к проблеме в соцсетях и всех возможных информационных платформах, это все были хорошие решения, однако я понимал, что нужно сделать что-то еще, поэтому решил предоставить в пользование свой дом в Финляндии украинским беженцам.

Однажды со мной связалась женщина, которая рассказала о семье из Украины, отправившейся в Финляндию. Я подумал, что могу пригодиться, поэтому предложил свою квартиру украинке с мальчиком и девочкой.

На этом я не останавливаюсь и стараюсь помогать и дальше - понимаю, как сложно чувствовать себя беспомощным в чужой стране. Читаю новости, просматриваю фото и видео из Украины и это очень огорчает меня. Украинцы не заслуживали такого ужаса", - сказал Спарв в интервью порталу "Футбол 24".

Также футболист дал однозначную оценку режиму Владимира Путина:

"Он стал в один ряд со Сталиным и другими диктаторами. На самом деле все это неважно - важны только боль и страдания Украины. Они оба отвратительны. Нынешний правитель РоSSии делает страшные и ужасные вещи".


Данил Слесь, ZN.ua

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