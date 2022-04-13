Был Усик, стал Чубик: украинский боксер порадовал сеть козацким оселедцем

Украинский боксер Александр Усик во время подготовки к бою с Энтони Джошуа вернул прическу, с которой 10 лет назад завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. В Instagram спортсмен опубликовал селфи с козацким оселедцем и усами, чем порадовал поклонников.

"Все будет Украина!" - написал боксер, информирует Апостроф.

Фото Усика с оселедцем собрало более 128 тысяч лайков, а пользователи социальной сети засыпали его одобрительными комментариями: "Наш козак!" "Ого, Усик, которого мы помним". "Был Усик, стал Чубик".

После того, как 24 февраля РоSSия начала полномасштабную войну с Украиной, Александр Усик осудил действия оккупантов. Хотя многие критиковали его за приверженность УПЦ Московского патриархата, он вступил в тероборону и открыто говорил о военных преступлениях РФ.

Во время подготовки к матчу-реваншу с британцем Энтони Джошуа спортсмен ушел в "духовный и информационный пост". Также он решил поставить точку в спорах о его отношении к военной агрессии РоSSии

"Главным и первоочередным в моей жизни, является Православная Вера. И это не просто дань традиции или внешняя обрядность. В ВЕРЕ смысл моей жизни, ВЕРА - это моя жизнь, потому что в Церкви Христовой я вижу ЕДИНСТВЕННУЮ возможность спасения своей грешной души и надежду на жизнь вечную, - написал Усик в Instagram. - Вместе с вами переживая все волнения, мысли и чувства, видя как сегодня происходит повторение Каинового греха, я понимаю? что чувство злобы и ненависти начинает захватывать мой ум, сердце и душу. Поэтому ориентируюсь на Предстоятеля нашей Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который абсолютно ясно и понятно дал оценку всему происходящему, назвав вещи своими именами. И так же, принимаю за основу его духовное наставление, в котором он особо отметил, что сейчас, в это трагическое время, нужно больше молиться. Посему, начиная подготовительный процесс, ухожу в сугубый духовный, спортивный и ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОСТ!"


Наталья Лавринец, Апостроф

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