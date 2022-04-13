Поветкин посочувствовал и в тот же день публично поддержал Путина - Сиренко

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (19–0, 16 KO) рассказал, как обсуждал военную агрессию РФ с роSSийским коллегой Александром Поветкиным.

"Знаете, я себе даже не представлял, что он сможет именно так поступить, потому что несколько дней после 24 февраля он даже мне звонил по телефону сам.

Я с ним разговаривал лично по телефону и говорил, что происходит, какие преступления творятся, что это никакая не "спецоперация". На тот момент это было просто уничтожение наших людей и ничего хорошего в этом нет. Он говорил: "Да, мне очень жаль, что так происходит".

И в тот же день вечером он выложил это видео, где он говорит слова в поддержку президента своей страны. Я так, знаете, не имел больше слов. Я скидывал много фотографий. Таких, которые должны отложить какой-то отпечаток, но все это не работает. "Ужас, жаль". Но, как показало будущее, все эти слова не имели никакого смысла", - сказал Сиренко в интервью XSPORT .

Украинский спортсмен отметил, что РоSSии для него больше нет:

"Мне очень жаль этих людей, насколько промыты их мозги. Что они даже не понимают этих происходящих реалий. Для меня в целом эта вся нация, эта вся культура умерла в один момент".