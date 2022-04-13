В "Шахтере" назвали проблему, которая угрожает существованию клуба

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о проблеме с агентами, которая может угрожать существованию клуба.

"До меня слухи доходят, что многие агенты надеются, что после 30 июня они заберут футболистов чуть ли не свободными агентами и будут делать что хотят. Этот момент немного нам мешает.

Но президент УЕФА заверил, что будет нам помогать, чтобы это не произошло. Если это произойдет, то это ставит под вопрос дальнейшее существование клуба. Это самое плохое, что мы можем в нашем футболе ожидать", - сказал Палкин в эфире "Денисов Time" .

Также руководитель "горняков" отметил, что клуб пока не подписал Ярослава Ракицкого, который прибыл в команду после того, как покинул "Зенит":

"Нет, нет, мы просто пригласили его сыграть в товарищеских матчах. Это не подписание футболиста. Сейчас с нами много футболистов, у которых действующие контракты с "Мариуполем". Ребята не смогли попасть в Украину после сборов, и мы их пригласили. С двух клубных команд сформировали одну, и сейчас играем. То же самое и с Ракицким. По большому счету, все проходит в формате как и с ребятами из "Мариуполя".