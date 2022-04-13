"Динамо" с победы начало благотворительное турне за мир в Украине

Во вторник, 12 апреля, в первом матче благотворительного европейского турне киевское "Динамо" в Варшаве сыграло против польской "Легии",

Поединок завершился победой чемпиона Украины со счетом 3:1, а голами в составе киевлян отметились Буяльский и Беседин (дубль).

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. При этом легионерам разрешили временно приостанавливать контракты с украинскими клубами и выступать за другие команды.

"Динамо" получило специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения.

Все вырученные от продажи билетов деньги будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.

Следующий матч киевское "Динамо" проведет 14 апреля против турецкого "Галатасарая".