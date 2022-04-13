"Реал" и "Вильярреал" вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Испанские клубы сумели пройти своих соперников.

"Реал" прошел "Челси"
© Real Madrid

12 апреля состоялись два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов.

Сенсацию в Мюнхене сотворил "Вильярреал", который после домашней победы (1:0) сумел сыграть вничью в Германии.

"Бавария" предсказуемо больше атаковала и угрожала воротам гостей, а забить и сравнять счет по сумме двух матчей сумел Левандовски.

Когда казалось, что болельщиков ожидает дополнительное время, "Вильярреал" на последних минутах встречи убежал в контратаку, которую точным ударом завершил Чуквуэзе – 1:1.

"Бавария" – "Вильярреал" – 1:1 (первый матч -0:1)

Голы: Левандовски, 52 – 88 Чуквуэзе, 88.

"Бавария": Нойер, Эрнандес (Дэвис, 87), Упамекано, Павар, Горетцка, Киммих, Мусиала (Гнабри, 82), Мюллер (Шупо-Мотинг, 90), Левандовски, Коман, Сане.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Коклен (Чуквуэзе, 84), Капу, Парехо (Орье, 90+3), Жерар Морено, Данджума (Педраса, 84).

На "Сантьяго Бернабеу" "Реал" и "Челси" выдали невероятно драматичный поединок. После выездной победы (3:1) "Реал" считался явным фаворитом в этой паре, однако "Челси" перевернул весь ход противостояния. Лондонцы по ходу встречи вели со счетом 0:3, но мадридцы сумели вернуться в игру – сначала Родриго перевел матч в овертайм, а уже в дополнительное время Бензема принес испанцам путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

"Реал" (Испания) - "Челси" - 2:3 (первый матч - 3:1)

Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 – Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75.

В полуфинале "Вильярреал" сыграет против победителя пары "Ливерпуль" – "Бенфика", а "Реал" встретится с сильнейшим в противостоянии "Манчестер Сити" и ""Атлетико".

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на "Стад-де-Франс".

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси", который в финале в Порту обыграл "Манчестер Сити" (1:0).


Алексей Леоничев, ZN.ua

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